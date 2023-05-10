纏訟逾16年的扁家洗錢案，前總統陳水扁的兒子陳致中被判刑1年確定，將於明天入監服刑，另前總統陳水扁妻子吳淑珍被判2年徒刑，案經最高法院撤銷發回，台灣高等法院今天下午分案抽籤，更三審合議庭由審判長張惠立、受命法官廖怡貞、陪席法官鄭昱仁組成。

台灣高檢署查黑中心、最高檢特偵組先後起訴陳水扁所涉國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案。去年7月高院更二審宣判，依洗錢罪判吳淑珍徒刑2年。

判決指出，吳淑珍於收受龍潭購地案、南港展覽館案賄款後，指示扁家友人將款項匯入海外帳戶藏匿；部分款項指示兒子陳致中、媳婦黃睿靚洗錢匯入海外帳戶。依洗錢防制法判決吳淑珍有期徒刑2年，扣案洗錢財物及孳息共299萬8352.4美元沒收。

另陳致中被依洗錢防制法判刑1年，併科罰金新台幣150萬元，扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。黃睿靚被判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，並應向公庫支付100萬元。扣案洗錢財物816萬9015.3美元沒收。最高法院日前駁回2人上訴，2人被判刑確定，陳致中將入監服刑。

至於吳淑珍洗錢部分，案經最高法院撤銷發回，台灣高等法院依法官會議所作之決議，於10日下午4時在司法大廈2樓法官研究室，公開以人工抽籤方式辦理分案，抽中更三審合議庭成員，合議庭將由審判長張惠立、受命法官廖怡貞、陪席法官鄭昱仁組成。