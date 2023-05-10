《再生醫療法》及《再生醫療試劑條例》共稱再生醫療雙法，時代力量立委陳椒華質疑，「再生醫療法」草案第3條、第9條、第16條仍有爭議，今天下午將展開第三次政黨協商，最終，立法院長游錫堃宣布，《再生醫療法》及《再生醫療試劑條例》，部分條文保留送院會處理，其餘照審查會審查結果通過。

其中，《再生醫療法草案》第3條開放異種細胞部分，陳椒華認為，目前實證研究不足，不宜貿然開放，她主張應納入須符合2003年衛生署公告之「體細胞治療人體試驗申請與操作規範」及相關安全規範，勿讓罹病國人成為白老鼠。

黨團協商會中，陳椒華也提出，要符合前衛生署規範，讓我們進行的再生技術是安全高品質的，如果不寫如何保證是安全的；對此，衛福部長薛瑞元表示，這些技術必須經過人體試驗，有結果後我們才會核定，可能產生排斥現象，但排斥問題不是無解，像是心臟移植都有抗排斥藥物，必須做試驗才知道可不可以。

陳椒華也要求，希望說明欄加上「如果要用異種或異體細胞，不要用於治療」，她表示，不反對研究，再生技術都是用自體細胞，現在要把白老鼠講清楚，如果同意用異體或異種細胞，就是把人民當白老鼠。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，如何救人而不是謀利，審查程序很嚴謹，希望大家理性，否則無法建立在努力的途徑，全部倒退就不必做了。