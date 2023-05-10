112全國大專校院運動會10日落幕，本屆承辦學校中原大學也努力留住佳績，在羽球一般組賽事男、女團同時闖進4強締造校史新猷，男團順利斬獲銅牌。女團則是差點拿下首面銅牌。

中原大學睽違32年再次承辦全大運，雖然多數有體育專班的學校相比，較難在競技水準較高的公開組賽事發展，不過一般組賽事還是有不少收穫，羽球在男、女團體賽都首次晉級4強，中原羽球隊教練蘇榮立指出：「運動競賽有時候就是結果論，但我必須說同學表現都很好，雖然沒有冠軍，但男團獲得銅牌，女生也有第四名，很值得鼓勵了。」

中原大學羽球隊過去校史在全大運最佳紀錄是103年那屆，當時男女團同時晉8強。

112全大運羽球一般組女團銅牌戰，中原大學來自馬來西亞的僑生李宜珊，在個人生涯最後一次全大運為團隊拿下一點勝利，她說：「這次其他學校整體實力都很強，真的不好打，大家都盡力了。」中原大學銅牌戰和輔仁大學對抗到第5點才分出勝負，中原郭彥妮23比25、21比17、18比21飲恨，賽後進休息室痛哭近5分鐘，宣洩情緒。

中原大學在一般組賽事羽球女團獎牌戰飲恨，不過中原男團在單打蘇家進、雙打胡致嘉／林秉逸與張棠文／韓孟勳各拿下1點的幫助 下，在銅牌戰擊敗國立體大，為母校在本屆全大運畫下漂亮句點。