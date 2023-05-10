卡爾森（Tucker Carlson）過去是福斯新聞（Fox News）當家主播，曾報導不管是美國大選疑似舞弊，新冠疫情、疫苗的眉角，也談過美國政府監控和控制社群網路，不斷追著拜登家族醜聞，非常受到美國共和黨支持者的歡迎，曾創下130萬的收視紀錄。福斯新聞上月宣布與卡爾森結束多年來的合作關係。昨天他這支影片卻在推特上再創7200萬觀看次數，擁有30年經驗的王牌主播大談「英語媒體從業人員的生態」十分精彩，本篇報導將以逐字稿的方式來呈現。

這支影片僅有2分59秒：「你常常聽到人們說新聞滿是謊言，但事實上並非如此。你在電視上看到或在《紐約時報》（New York Times）上讀到的大多數內容，從字面上來看沒什麼問題。它可能會透過媒體自己的『事實查核』（Fact Check），然後公司律師也會願意簽名確認。

但事實並非如此。從最根本的層面上來說，你所接收的新聞是謊言，是最隱蔽、最陰險的謊言。事實被有意地隱瞞，比例和視角也被調整了，你被操縱了。（實際例子——同樣的這一則『卡爾森新聞』您可以看看中央社的報導，看看有差多少）

這是如何運作的呢？讓我們舉這一個例子，如果我告訴你，一個男人因涉嫌持械搶劫而被『不公正地』逮捕了，那嚴格來說不算謊言，因為他可能被陷害了。目前還沒有經過調查和審判，所以沒有人能真正說。

但是，如果我沒有提到這個男人以前已經因同樣的罪行被逮捕了6次，我真的在告訴你真相嗎？不，我在誤導你。

這就是新聞媒體在每一個真正重要的事件中所做的事情，每天、每週都如此。在這樣的系統中工作是什麼感覺？經過30多年的親身經歷，我們可以告訴你一些故事。

在新聞業中，你最好能做到的就是盡可能地講出完整的真相。然而，總有限制存在，如果你一再觸及這些不能談的話題，你就會被炒魷魚。這不只是臆測 ，而是千真萬確的事實，每一位在「英語媒體」工作的從業人士都明白這一點。

『不能談的內容』的規矩定奪了一切。這真的很骯髒又腐敗。如果人們不能說出他們所認為的真話，就不能有一個自由的社會。言論自由是民主的基本前提。這就是為什麼它被憲法修正案第一條所保護的原因。

令人驚訝的是，截至今晚，在剩下的許多平台中，已經沒有多少平台允許言論自由了。在全球唯一剩下的一個大型平台Twitter上，大家都能夠發言。Twitter 長期以來一直是我們國家對話和發展的地方。它並不屬於哪一個黨派，每個人都可以在這裡發言，這是一件好事。

但是，大多數在Twitter上討論的新聞來源，本身就是『偽裝成新聞的宣傳機構。』你可以在有線電視台上看到它，可以在推特上談論它。最後可能看起來像是一場辯論，但實際上仍然有人在控制言論方向（Gate keeper）

我們認為這是一個糟糕的系統。我們很清楚它是如何運作的，而且我們厭倦了它。從現在開始，我們將把過去6年半一直在做的節目，重新帶到 Twitter 上，還會帶來其他一些東西，我們會告訴你們的。

我們由衷感謝能夠在這裡。言論自由是你擁有的主要權利。如果沒有言論自由，你就沒有其他權利了。」