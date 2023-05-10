Netflix韓國影集《末日騎士》今（10日）在韓舉辦記者會，導演曹義錫率金宇彬、宋承憲、姜有晳和李絮10日出席記者會，但除了金宇彬外，其他演員皆配合英文片名「Black Knight」身穿黑色套裝，顯得有點不合群，讓金宇彬自嘲：「我好像沒有對好Dress Code，幸好整體的顏色搭配很符合《末日騎士》的科幻沙漠氛圍。」而金宇彬也是繼崔宇植、具教煥後，獨自穿了不同色系衣服出席Netflix新劇記者會的演員，他笑說：「正巧我和崔宇植就是同一位造型師！」

該劇改編自網路漫畫《Delivery Knight》，在《末日騎士》的世界觀中，充滿著風沙與荒涼，而人類生存的必需品「氧氣」竟成了稀有之物，必須要靠快遞員運送氧氣與生活必需品。在由千明集團掌控的社會當中，也存在著不公不義的社會制度，為數眾多的難民階級只能憑著一己之力，努力地生活。11位快遞員，在夜晚便化身為末日騎士，默默幫助難民，並誓言要打破千明集團所建立的不平等社會制度。導演也分享英文片名的「Black Knight」與夜晚的「Night」相呼應，也代表著末日騎士們在夜晚所扮演的角色，有著更遠大的理想與目標。

金宇彬在劇中因戴上特殊口罩，相當考驗「眼技」。（Netflix提供）

導演曹義錫一開始看到原著作品時，深深地被漫畫中的世界觀所吸引，《末日騎士》也成為曹義錫導演首部影集作品。金宇彬在初期讀劇本的時候也分享：「其實『5-8』也是難民出生，所以他非常能體會難民們的困境，而『5-8』自己也下定決心要幫助所有的難民。」飾演國防安全司令部少校的李絮也分享讀劇本的感受，認為所有人都要帶著面罩的概念與現代社會非常貼近，且也非常有可能是未來生活的樣貌。而導演在旁也認不住說，在甄選的時候看到李絮就認為她就是飾演少校的角色，我甚至還為此跟服裝師討論，如何配合李絮的身材把軍服改成更修長的感覺，畢竟李絮是一位手長腳長的演員。

宋承憲在記者會上開心拿起手機和所有演員自拍。（Netflix提供）

呼應劇情如果需要參加快遞員選拔，每個人是否都有信心能夠參與到最後，成為最強快遞員。金宇彬打趣地說自己應該能靠著自己的身高優勢獲勝；飾演難民「四月」的姜有晳也表示，在所有人當中他是最年輕的，應該能夠輕鬆打贏其他對手。「四月」也是劇中唯一實際參與快遞員選拔的角色，姜有晳更分享為了要完成劇中的打鬥場景，自己足足花了3個月的時間練習，加強自己的體格，並與特技指導互相排練，非常期待上線後大家對於精彩打鬥場面的反應。

該劇是模特兒出身的金宇彬和李絮繼戲劇出道作《白色聖誕節》後，暌違12年再度合作，李絮表示「聽到宇彬也要演出就很開心和期待」，但劇中2人飾演的快遞員，因戴上特殊口罩，相當考驗「眼技」，所以拍攝第1場戲時，「雖然很興奮，但我不敢讓自己看起來太明顯」，金宇彬則佯裝難過地說「但我表現得很開心欸，你卻一臉不歡迎我的樣子」，李絮立刻補充「宇彬眼中真的散發出很棒的能量，覺得他非常帥氣」，金宇彬也讚李絮「已經不是之前我認識的可愛模樣，很有領袖風範，這次穿起軍裝非常適合，能再次合作很幸福」。

宋承憲飾演的反派千明集團接班人，角色設定雖不苟言笑，但下戲後卻成了大家的開心果，不僅超愛講笑話，還會拿手機與其他演員與工作人員自拍，宋承憲笑說：「因為每個當下都是獨一無二的，錯過這個機會就沒有了。」記者會現場更當場示範，手機仰角一定要是45度，也會貼心觀察是否所有的人都入鏡，展現極大的反差。看到現場聚集眾多媒體與粉絲，他也興奮表示：「我已經好久沒有在宣傳活動上看到這麼多人了，希望全球的觀眾在後天影集上線後，都能喜歡《末日騎士》。」該劇將於本周五（12日）在Netflix全球獨家上線。