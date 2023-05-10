中捷意外驚心動魄，目睹者說，鋼梁落穿破隔音牆後，捷運列車駛來發生撞擊。（資料照片）

中捷行駛中車廂遭工地掉落鋼樑砸穿，造成1死8傷重大工安意外。親眼目睹的慈濟曾姓志工今天下午心有餘悸地說，巨型鋼梁從空而落，伴隨巨響穿透中捷軌道隔音牆及隔音罩，中捷班車隨即駛來，再撞上鋼樑，現場目睹人士驚嚇緊急通報中捷公司，過程驚心動魄簡直像電影情節，讓人無法置信、大嘆無常。

興富發建設公司位於文心南路的「文心愛悅」建案，緊鄰台中捷運沿線，位於豐樂站附近，今天中午進行塔吊拆除作業。

位於工地旁的慈濟書軒曾姓志工心有餘悸地說，中午時突然聽到巨響，她從窗戶往外探看，居然目睹巨大的鋼樑從空而降，直接砸在捷運軌道上方的隔音牆及隔音罩，一段鋼梁還橫插穿進隔音牆。

曾姓志工嚇得驚心動魄之際，竟看到中捷列車疾駛而來，直接撞擊橫穿進軌道上方鋼樑，鋼梁遭撞擊後，再插進車廂。她說，大家嚇到張大嘴巴卻叫不出聲，過程簡直就像電影情節，讓人無法置信。

曾姓志工說，志工緊急打電話通知中捷公司，但接電話的人員說，他們是客服單位，打電話志工急得大喊：「不管是什麼單位，趕快通報公司，出大事了」。

「一切發生得太突然！」曾姓志工說，她驚嚇到一整天都未進食，直嘆「太無常」。