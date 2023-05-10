中天新聞台2020 年遭「國家通訊傳播委員會」( NCC )不予換發衛星電視執照，中天提起行政訴訟，歷經2年多的審理，台北高等行政法院今( 10 日)宣判中天勝訴，撤銷NCC 不予換照的處分，全案仍可上訴。前NCC委員翁曉玲表示，NCC的委員們應該要維護NCC在人民心中僅存的公信力，放棄上訴，回頭把換照的事情做好。

翁曉玲今在《大新聞大爆卦》節目中表示，她很敬佩法官，不管是否有受到上層壓力，但至少敢於面對輿論的壓力，光是這一點就很不容易，雖然並未看到判決主文，但判決理由不外乎就是圍繞著NCC在做處分時，有沒有違反程序的相關規定，和在實體的構成要件判斷上是否有出現問題、產生嚴重的瑕疵，甚至有濫用裁量的問題。

翁曉玲也提到，NCC過去的處罰內容、與節目內容有關的案件，有許多已經被撤銷，自己過去做為NCC的一份子，希望這一屆委員知錯能改，知道他們過去所作的處分並不適當，也無法說服民眾NCC的處罰是正確的。

翁曉玲也喊話，希望NCC委員能站在維護言論自由、新聞自由的角度，並為了挽救NCC在人民心中，只剩下最後一點點、僅存的公信力，對於中天的案件就放棄上訴，回頭把換照的事情做好，該換發給中天的執照就好好做，不要再耽誤企業經營。