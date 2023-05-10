雲林縣北港鎮建國國中棒球練習場，開放供社區民眾使用。（建國國中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮建國國中棒球隊成軍10餘年，近年來表現優異經常代表雲林縣參加全國賽，雲林縣政府因此向中央爭取經費興建棒球練習場，上個月完工啟用，校方10日表示除了讓球隊成員可隨時練習，也開放供社區使用，民眾可邀三五好友來享受打棒球樂趣，或帶著孩子親子同樂，讓國球扎根融入社區。

建國國中棒球隊因校內有沒適合的練習場地，經常要到附近的北港農工練球，非常克難，校方因此積極爭取興建棒球練習場，透過縣政府與中央協助，打造1處有2個投手丘、2個打擊區的練習場，雖然面積不大，但各項設施均依國家標準興建，可說是小而美。

校長方廷彰表示，練習場完成後，球員們不用再到他校練球，可隨時加強各種訓練，培養團隊默契，很感謝縣府教育處的協助，讓孩子們可以盡情打棒球，練習場也開放給社區使用，希望藉由民眾參與，為球隊注入更多活力，大人小孩一起玩國球，推廣全民運動風氣。

學校總務主任黃基津說，練習場以鋼骨搭建，為開放式空間，周邊有網子避免球飛散傷人，模擬正式比賽場地讓球員們適應比賽氛圍，對日後比賽有很大的幫助，未來還會增設發球機等相關設備，讓球員們更多元的加強實力，也邀請社區民眾一起與球員練球，讓孩子融入社區。

球員們指出，學校棒球隊是以社團方式成立，資源相對有限，除了練習場，也希望社會大眾能持續支持他們，協助添購球棒、球衣、棒球、手套等消耗品。