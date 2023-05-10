根據不同的狀態或環境，每個人所設下的戀愛條件也會跟著改變。大陸星座專家「陶白白」根據不同的狀態和需求，分享了3個最適合當戀人的星座，如果剛結束一段傷痕累累的感情，需要被寵愛、保護，可以找獅子座；如果打算以結婚為前提交往，可以找雙魚座；如果單純想體驗戀愛快樂的感覺，則可以找雙子座。

陶白白表示，如果你正好經歷一段傷痕累累的感情，有點害怕卻又渴望發展新的關係，那「獅子座」就會是很合適的戀愛對象，他對待感情很溫暖、熾熱，看到你受傷的樣子，就會展現出很強的保護欲，幫助你從不好的狀態中走出來，讓你能重新相信、感受愛。

如果你處在認為感情這件事必須考量現實與未來的階段，那「雙魚座」就是很適合的戀愛對象，他頭腦聰明且現實，只要感情生活是理想中的狀態，他就會努力扮演好應該扮演的角色，且雙魚座面對婚姻時非常清醒也十分嚴肅，他很能掌控兩個人的關係，懂得在適當的時候黏人，並適時給對方私人空間。

如果你只是單純想戀愛，沒有考慮其他太多的因素，那「雙子座」就是很適合的戀愛對象，因為他本身就是很純粹的人，合得來就繼續相處，合不來就分開，且雙子座十分看重戀愛體驗，只要兩個人在一起是開心的，其他的事情都不重要，因此最能在熱戀期中為另一半帶來快樂。