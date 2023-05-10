搭機長途飛行，經濟艙乘客只能坐著睡，堪稱另類酷刑。紐西蘭航空去年公布經濟艙也會設置全球首創「舒眠艙」（Skynest）消息，成了旅遊熱門話題。紐西蘭航空週三（10日）終於公布價格區間帶，訂位時多準備台幣1萬元上下，即可享受「躺著睡」的待遇，但無法「一路睡到下飛機」。「舒眠艙」預計2024年9月正式登場。

多數人受限於預算，出國搭機只選經濟艙。「坐著睡」並不容易，即使睡著了也往往落得全身痠痛的下場，下機路過頭等艙舒服的臥式座位總是羨慕不已。紐西蘭航空（Air New Zealand）2022年宣布長程航班要設置「舒眠艙」時，引發旅遊族群殷切期盼。

綜合英國《衛報》、美國有線電視新聞網報導，紐西蘭航空週三終於發布更多有關「舒眠艙」的訊息。上線時間點安排在明年9月，訂位時需額外支付紐幣400元至600元（約新台幣7775元至1萬1664元），每人使用時間上限4小時，空服員會在每次使用後更換寢具。

紐西蘭航空經濟艙「舒眠艙」服務預計2024年9月開放旅客訂位。

「舒眠艙」會從奧克蘭往返紐約、芝加哥的航班開始實施。紐約飛奧克蘭需時約17小時，是全球旅途最長的空中航線之一；芝加哥飛奧克蘭也要15小時。

根據紐西蘭航空發布的訊息，「舒眠艙」全機一共6個位子，採上下舖形式，設置位置在經濟艙與豪華經濟艙之間。紐西蘭航空去年向CNN表示，「本公司徹底研究了睡眠週期，一般需要90分鐘，所以，4小時的使用時間，能讓乘客有機會好好放鬆，入睡之後再甦醒」，倘若睡過頭，空服員會把旅客叫醒。

「舒眠艙」內設施包括USB充電插座、閱讀燈、耳塞、正常尺寸的床單、毛毯、枕頭，艙內也設置了安全帶供使用者在必要時繫上，以符合安全規定。每個艙位每次僅供1人使用，即使旅客想帶著孩子共眠也無法通融；艙位無法完全密閉，僅以簾子遮蔽提供隱私。為了讓更多旅客也能「躺著睡」，原則上每趟航程每人僅能使用1次，每次4小時。

紐西蘭航空對於花了5年終於問世的「舒眠艙」很有信心，該公司認為這會為經濟艙乘客帶來革命等級的體驗。

紐西蘭航空旗下787-9夢幻客機（Dreamliner）機艙已陸續開始施工，騰出空間安裝「舒眠艙」。航機升級作業雖由波音公司廠區執行，但這是紐西蘭航空的波音787航機才有的設施，預計2024年交機。這讓紐西蘭航空今年入圍業界褒揚機艙設計創新特色的「水晶客艙獎」（Crystal Cabin Awards）決選名單，得主6月揭曉。

紐西蘭航空是業界優等生，2022年或國際航空專業評鑑網站AirlineRatings評選為全球最佳航空公司亞軍，僅次於卡達航空。