宏佳騰表示，面對多變、多元的消費市場，公司下一步將透過「多元充換電車款」、「新車計畫」以及「強化車友連結」等三大策略同步應戰，以期深耕國內機車市場。

對於今年外銷市場，宏佳騰表示，美國環保署（EPA）對於機車的排放標準會不定時依實際狀況更新，機車製造商通常需要在生產新型號的機車時，確保其符合當時適用的EPA排放標準。此外，EPA也會定期檢查機車製造商的產品，以確保其符合相關法規；近期正好遭逢銷售市場有新的規範，使得申請新認證中的產品均無法出貨，而此狀況今年下半年預計可改善。

國內銷售方面，宏佳騰指出，旗艦黃牌STR擁有白牌車身與黃牌路權雙優勢，推出以來深獲市場關注討論，日前也數度奪得300級距黃牌大羊車款銷售冠軍寶座。

此外，宏佳騰智慧電車也獲選和資策會共同執行交通部「機車聯網協作安全改善計畫」的首波合作機車廠。公司表示，憑藉獨有的智慧儀表系統-croxera宏佳騰智慧電車可接收路邊設施警示，如來車、車輛接近、信號變化等。騎士經過時，CROXERA智慧系統雲端連接，將安全資訊傳至儀表板並語音提醒。結合LED守護光圈實現道路危險預警機制實證，提前提醒潛在危險，期待實證成功後更廣泛應用，讓騎士騎行更安全。

此外，宏佳騰也提到，近幾年來隨著環保意識的提高，越來越多消費者關注電動機車，宏佳騰以造車起家，因此未來也會朝多元的充換電系統發展，以多樣化的車型滿足不同族群的消費者。

今年適逢宏佳騰25周年，宏佳騰表示，預計在下半年搭配慶祝系列活動推出數款新車計畫，後續也將強化車友連結與服務來因應目前消費者多元的需求。