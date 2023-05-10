安心食品(MOS摩斯漢堡)訂有完善的服務品質檢核獎勵制度，為讓第一線的服務人員及總公司各部門夥伴間相互激勵，提升服務精緻度，店鋪如維持微笑良好評比、零客訴紀錄等。全台店鋪同仁亦每季提供總部滿意度調查表，建議回饋給總公司各部門，讓安心食品(MOS摩斯漢堡)從內部到外部建立良好的多向溝通管道。

本次榮獲「服務天使獎」的營運伙伴為土城裕民店同仁林彥誠，為第一線服務人員，總是提供顧客貼心的服務，態度親切、面帶微笑深具服務熱忱。林彥誠常有服務的貼心舉動，如在夏天客人剛進店天氣炎熱流汗，會注意客人狀況貼心遞上紙巾讓客人擦拭以及溫暖的語氣提醒熱飲小心燙口。熟記顧客點餐習慣，當客人入店時，自然說出客人的名字及問候，當客人忘記備註餐時注意事項時，熟記其喜好，處處展露摩斯漢堡的溫暖友善。

榮獲「服務天使獎」的總部同仁為營運管控課詹宜潔。詹宜潔工作態度主動積極，認真負責，針對主管交辦具有使命必達的服務熱忱。店鋪需要人手的連假期間，主動前往店舖支援，減輕店鋪負擔，並拉近與店舖間的距離，實際了解店舖目前狀況，並在支援後向門市提出營運改善建議。處理店鋪各類的庶務事項，使店鋪同仁可以專心於營運，為強力的後備人員，總部單位進行營運調查與聯絡，定期提供所需資料，確保相關專案順利進行。

安心食品(MOS摩斯漢堡)堅持「食安第一」及做「讓顧客滿意」的事，從店鋪同仁的服務態度到打造明亮整潔的店舖環境，讓顧客用餐時心情愉快，並感受每位服務人員的溫暖友善。堅持員工健康管理與環境清潔，提供各種便利的科技新服務，確保顧客可以享受安心安全的健康美味。