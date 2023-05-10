有些人工作表現亮眼，就容易得意，反而會成為主管的眼中釘，若遇到裁員潮恐會成為首要目標，反觀有的人則是情商高，表現出色且與人相處融洽，被裁員的機率就比較低。《搜狐網》近日分享3個不僅討主管歡心，而且還受到同事信任的生肖，在職場上不容易被淘汰。

1、生肖猴

生肖猴表達能力強，腦筋動得很快，遇到事情時，別人還沒搞清楚，他們就知道該如何處理，在職場上表現出色，做事小心謹慎，絕不容許自己犯錯，對人很體貼，不僅能獲得同事信任，還有上司認可，工作上若取得好成績，不會因此而驕傲，在主管面前更不會炫耀自己的才能，若面臨公司裁員狀況時，他們絕非首位被炒魷魚的人選。

2、生肖豬

生肖豬個性很樂觀，面對工作與生活都是如此，做事沉著冷靜、情商高，無論在什麼環境都能適應，對朋友也很細心，受到身邊人的喜愛，工作上懂得善用自己的優勢，因此表現通常都很亮眼，在主管面前謙讓有禮，但也不會把自己看得過度卑微，與同事相處懂得理解，保持互助互利的關係，在職場上與人相處和諧。

3、生肖虎

生肖虎性格雖較暴躁，但面對工作時，並不會表露情緒，屬於情商高的類型，與朋友相處則是坦誠相見，在主管與老闆面前，則是謙虛和寬容，隱藏自己苛刻的個性，知道這樣才不容易與對方發生矛盾，也不會讓主管覺得被搶風頭，交際手腕高超，容易獲得晉升的機會，平時也很照顧同事，使他們事業能夠穩步上升。