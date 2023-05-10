近日基隆市安樂區有女子遭陌生男子搭訕不成後，被暴打並導致其左眼窩下方骨折。而該男於8日晚先騷擾購買鹽酥雞女子被阻止，後又去騷擾暴打另一名20多歲女子。警方查明該男為未成年高中生，於10日和家長至他就讀的學校將其帶回警局調查。少年坦承涉案，並對打傷女子感到後悔。由於施暴男子未成年，警方經偵詢後，依妨害自由及傷害罪嫌，移送少年法庭審理。

8日晚間7時許，在安樂區的安一路146號附近，有一名20多歲女子出門買東西，疑似遭到一名陌生男子搭訕𣎴成，動手毆打其左眼導致眼窩下方骨折；後又爆出該男已經不是第一次騷擾女性，經警方調查，原來該男在當日還先騷擾一名購買鹽酥雞的女子，但在老闆阻止下才作罷，事後才去騷擾並打傷20多歲女子。

遭打傷女子父親表示，女兒是想為自己慶生買蛋糕時，遇到陌生少年搭訕，想要離開時遭打傷，趕緊打電話向他求救。父親至現場看到女兒滿臉是血，先到附近里長服務處冰敷再送醫。根據斷層掃描左眼窩骨折且眼球下滑，左眼視力模糊，須開刀治療。該女父親對於一個好好的女兒出門買東西，竟在街頭受到如此暴力的傷害，感到非常憤怒。

基隆市警局表示，受理報案後即刻擴大調閱周邊監視器，並現地多方訪查，迅速鎖定涉案男子是17歲未成年的男高中生，先行搭訕、擁抱騷擾買鹽酥雞女子，後又搭訕打傷20多歲女子。

市警局表示，查出犯案男身份後，便向法院聲請同行書，聯絡少年的家長，一同至少年就讀的學校追人，將該未成年男子帶回警局接受調查。經偵詢後，由於犯案男未成年，依妨害自由及傷害罪嫌，移送少年法庭審理。

據了解，少年表示當晚想要搭訕認識異性，也很後悔一時情緒失控而動手打傷人。家人則表示，少年平時個性內向、很乖，那晚可能被「煞到」，才會闖禍。