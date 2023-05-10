台中捷運列車10日中午12時24分行經豐樂站時，路邊施工高樓的吊臂從30層樓高掉落，貫穿車廂造成1死8傷，52歲死者為靜宜大學法律系林淑雅助理教授，得知此消息，林姓老師昔日學生震驚之餘，忍不住說「老天怎麼會帶走這麼好的人？」。

靜宜大學畢業的黃小姐說，看到中捷這起意外已感到難以置信，又得知死者竟是自己的老師，讓她相當難過，同學也在LINE群組、臉書哀悼這位好老師，指林老師是個很溫暖的人，願意與學生互動、聊時事，不像其他教法律的老師那麼硬梆梆，雖然她在法律系就讀期間，憲法被林老師當了3次，但還是好喜歡老師總帶著溫暖笑容，認真地與學生對話。

黃小姐說，在學校時也常聽到林老師會上街頭為少數族群爭取權益，今在臉書上就看到原住民朋友發文，捨不得她離開。黃小姐也特別在臉書上向林淑雅助理教授表示感謝，PO文說「謝謝妳總是溫柔的對待每一位學生，謝謝你一生為人權奉獻，帶著我們討論人權、討論冤案，與我們分享諸多需要被更多人關注的議題」。

黃小姐說，願老師在離開前沒有感受到太多疼痛，願在天上的成為人權小天使的你能好好安息，「老師，一路走好」。