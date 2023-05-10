罹難靜宜助理教授卡中捷車廂底 搶救畫面曝光。（台中市消防局提供）

罹難靜宜助理教授卡中捷車廂底 搶救畫面曝光。（台中市消防局提供）

今(10)日中午台中捷運發生重大意外，豐樂公園站外興富發建案建築工地，吊車的吊臂斷裂直接砸在捷運軌道上釀1死8傷，而死者靜宜大學法律學系林淑雅助理教授，被消防人員發現掉落在捷運車廂底部，消防人員的搶救畫面也曝光了。

從曝光的照片與影片可見，被砸到的捷運車廂玻璃碎裂、座椅與門板散落一地，而被穿刺而過的車廂位置，其吊臂上疑似還有傷者的肉屑、血跡，另外，還可看見數名消防人員，在捷運車廂底發現掉落軌道的死者，並且用白布蓋上，並且小心翼翼的將遺體運出。

盧秀燕在事件發生後前往中山附醫探視送該院4名傷者，她表示，一定會追究責任，但事件才剛發生，要給時間讓司法單位調查；對於意也造成一名52歲女姓死亡，她透露鋼架掉落在車軌上，穿破車窗、車廂，懷疑該女姓是被抛出車廂外壓在車底，但實際原因仍待檢警相驗調查。

這起重大公安意外發生在豐樂公園站外，興富發建案建築工地，施工中的吊車吊索突然掉落，鋼樑砸進高架的捷運車站，插入捷運車廂並砸壞車頭，造成1死8傷，死者唯一名52歲靜宜大學法律系林淑雅助理教授頸部與腹部為開放性創傷，遭壓在車底，現場明顯死亡。

中捷車廂遭吊臂鐵柱刺穿車玻璃，造成玻璃碎成蜘蛛網，而鐵柱上依稀可見遭削下皮屑組織。（台中市消防局提供）

中捷撞擊掉落的吊臂後，車廂內一片狼藉。（台中市消防局提供）

中捷撞擊掉落的吊臂後，車廂內一片狼藉。（台中市消防局提供）

靜宜大學傍晚4時40分也對外證實罹難者是學校老師，且表示林淑雅老師學相當認真，授課領域為行政法、憲法、人權法、原住民族法制等。學校老師表示，林老師相當關心弱勢族群，也常自掏腰包幫助弱勢，這次不幸罹難，大家都感到相當難過。