素有「台灣先生」之名的谷月涵，在《2023下半年經濟情勢展望》論壇上說明美國經濟現況及股市變動，與會者特別好奇他對台股的看法。

谷月涵指出，美國銀行倒閉危機一波波，反映市場有流動性問題，美國聯準會的貨幣政策方向仍以緊縮為主，基於美國近5年來國家負債增加到5.4兆美元，在國會限制下，政府現在無法發行新債券，但從市場抽出來的資金也很少，有些以拖待變，讓高通膨影響名目GDP。

由於市場看壞美國今年經濟成長動能，年增率約1%，谷月涵說，大約是溫和衰退，惟股市未如預期下跌，因為就像蟒蛇吞下了一隻豬，現在還在蛇的肚子慢慢地被消化中，過去各國央行放出那麼多的資金在市場裡，即使央行持續升息、縮表，大量資金還沒有完全被回收去化，市場還是有很多在外面流動，股市很難下來。

政大經濟系兼任教授林祖嘉和中信金首席經濟學家林建甫均認為，市場上錢還很多，台股資金行情還有，惟台灣外有兩岸關係不佳、美中對峙壓力，內需溫吞，台股到明年選舉之前並不會好，「頂多就盤在哪裡」。