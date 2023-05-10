寬宏今日也公告4月營收3,809萬元、年增108.72％，累積前四月合併營收2.4億元、年減43.86％。

寬宏去年合併營收12.83億元、年增324％，在疫情趨緩下，國內相關演出與展覽逐漸回歸正常，藝文產業迎來一陣報復性消費，帶動寬宏全年由虧轉盈，獲利159萬，每股稅後純益0.05元，擬發放每股0.5元現金股利，待5月23日提報股東會後將另訂發放日。

展望後市，寬宏第二季在北流舉辦首次專場演出的男子偶像團體Ozone、前進浪姐4的徐懷鈺個人Zepp演唱會、英國男子團體Honne Zepp演唱會、趙詠華《我還在唱你還在聽》Legacy生日演唱會、林志炫《我忘了我已老去》台北小巨蛋演唱會、李翊君《三五好友》國際會議中心演唱會、韓國團體ikon台北小巨蛋演唱會、Karencici《Everybody loves me》Legacy演唱會，與投資博恩首次小巨蛋脫口秀《破蛋者》。

接著第三季目前已開賣之演出，有重回台北國家戲劇院的《貓》音樂劇、彭佳慧《怎樣》高雄巨蛋演唱會、盧廣仲《15周年 勵志的黃昏的故鄉》高雄巨蛋演唱會、李心潔《盛開 我的名字叫李心潔》北流演唱會、羅志祥《Evolution》台北小巨蛋演唱會台北站、李國修《京戲啟示錄創拓版》國家戲劇院口碑加演場等。

暑假檔期展覽有廣受好評之自製《殭展》高雄站、《侏羅紀X恐龍雪世界》、大型浮空投影《圖坦卡門：出土百年紀念特展》、來自日本的《光影魔法美術館 Arts in Wonderland》、《卡娜赫拉的小動物 荒唐世界博物館》、與集合BTS、TWICE等九大韓國偶像團體之《D’FESTA》展。

寬宏表示，隨消費動能回溫，下半年將陸續開賣國、內外藝人多場大型演唱會，營運將挑戰高峰。隨整體演出產業復甦，子公司也可望接到展演同業舉辦演出之硬體租賃訂單，母子公司均能回到正常營運水準。