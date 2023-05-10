聯詠法說會後，因釋出展望令市場耳目一新，樂觀派內外資研究機構包括：瑞信、里昂、摩根大通證券、凱基投顧等，全面調升股價預期，「5」字頭的推測合理股價已成共識；花旗環球證券則維持530元高檔股價估值。

凱基投顧指出，聯詠法說會上預期第二季營收為295～305億元，中位數季增24.8％，受惠電視與IT面板LDDI（大尺寸驅動IC）之客戶庫存回補、穩健之TDDI與OLED DDI出貨，以及新虛擬實境（VR）產品量產。聯詠經營管理階層對第二季營運展望，優於市場預期，此外，得益於新產品推出，經營管理階層亦預期第三季營收將持續季增。

瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，考量季節性旺季因素，聯詠經營管理階層對第三季營運進一步上升具備信心，且重申OLED DDI營收2023年繳出亮眼成長並延續到2024年觀點，研判聯詠2023年OLED產品出貨量年增65％，占整體營收比重14％，高於TDDI的11％，整體營收也將告別衰退，重新回歸上升軌道。此外，瑞信估計，聯詠毛利率可維持在4成左右水準，仍遠高於疫情前的30％出頭之表現。