艾美特董事長史瑞斌表示，艾美特今年挑戰仍大，但毛利率藉由產品結構調整與新品推出自去年年底開始回升，由15%提升至20%，預計接下來旺季及下半年將以更優化產品的毛利為目標。

艾美特2023年新品開發在原有兩季產品外，增加壓縮機、高單價產品的開發，如個人小型空調，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，達成淡季獲利的目標。外銷方面，持續增加新市場、客戶與新通路的發展。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2022年完竣驗收，建築物面積52,698.73平方米，建成後分配到36,000平方米，初期規劃暫以自用及出租為主。2023年二月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租三萬平方米高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報，免租期一年預計明年開始認列，粗估每年將挹注收入超過人民幣1,100萬。