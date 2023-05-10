大陸超模奚夢瑤和賭王兒何猷君結婚3年，育有一對寶貝兒女，家庭生活幸福美滿，而她平時除了專心相夫教子外，偶爾也會出席一些活動，近日她在社群分享出差Vlog，曝光素顏真面目，並提到曾被網友說她長相很普，對此，她也大方認了。

奚夢瑤之前到深圳出席活動，她也從化妝開始拍Vlog，並提到之前機場素顏的照片曝光後，有網友留言：她很普哎」，但她卻不在意，還大方承認「咱就是說沒有化妝的時候，就是很普啊」，幽默自嘲。

奚夢瑤機場素顏照被網友指很普。（圖／取自奚夢瑤小紅書、微博）

網友見狀都紛紛留言直呼「超模還普？希望一天大家素顏都可以普成這樣」、「素顏那個狀態居然也叫普…crazy」、「怎麼能叫普！明明皮膚狀態超好」、「好可愛，性格好的人真有魅力」、「這是生了2個孩子的媽嗎？」

奚夢瑤成為「賭王媳婦」後，一舉一動更受到外界關注，而她和何猷君婚後生活甜蜜外，還傳出生下第一胎兒子時，何鴻燊開心到給出9位數的獎勵，婆婆梁安琪則給奚夢瑤一幢價值19億台幣的別墅，奚夢瑤也被外界比喻成生子機器，讓何猷君跳出來護妻，稱家裡財產早在他15歲時就分完，「孩子不是爭家產的工具」。