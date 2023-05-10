43歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）在2014年嫁給台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁後，產下一子後也淡出演藝圈，但2017年卻驚傳婚變回日本定居，近期2人離婚官司也正式開打。麻衣昨（9日）公開一張「寶寶照」，透露養了一隻可愛幼犬「charo醬」，她私下素雅模樣意外驚豔眾人，被誇讚「不輸22年前剛出道」。

麻衣婚後便淡出螢光幕，重心全放在家庭，儘管2017年就被爆出豪門婚生變，但她仍堅強回到日本生活，把注意力都放在家人身上，低調過生活；直到去年麻衣才一改作風，積極更新推特又創辦IG帳號，開始分享日常生活和個人近況等。

9日麻衣突然在IG公開「終於迎接寶寶」，她近日開始養了一隻幼犬「charo醬」，抱著牠開心地自拍，在這幾天照顧幼犬的過程中，「感覺回到照顧嬰兒時代」，自己也被charo醬可愛得不要不要；但令不少粉絲驚豔的是，麻衣私下在家中的打扮十分素雅迷人，臉蛋更是嫩回22年前剛出道時期，「越來越漂亮」、「狗狗跟主人一樣可愛」、「麻衣美美的」。

其實麻衣不僅得負擔自己與家人的生活費，近期還得跨海打離婚官司，從去年又有傳聞她有機會重返演藝圈，但目前還是只能透過她的社群平台得知近況，粉絲只能靜靜盼望她回歸。