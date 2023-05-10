台南市1名3歲女童與媽媽日前行走班馬線不幸遭汽車撞死，讓「行人地獄」4字又引起各界討論。高雄市交通局表示，在幾大重要幹道及及學校周邊等路口，設置40處行人專用號誌，並在人潮眾多的中山、五福及博愛、裕誠2大路口，透過科技執法取締不停讓行人通過的違規車輛。其中，市警局於5月1日起執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，短短9天就已經取締4901件違規。

高雄市交通局於高鐵及重信、中山及建國、九如及博愛及學校周邊等路口，設置40處行人專用號誌，同時在人潮眾多的中山及五福、博愛及裕誠2處路口以科技執法取締不停讓行人通過的違規車輛，保護行人安全。

交通局指出，除了設置行人專用時相，也完成調整630處市區路口行人通行秒數，將行人通行秒數調整為0.8公尺／秒計算；中正及復興、中山及五福、中華及建國等300處路口實施行人早開時相；並於150處路口設置30乘30公分「放大型行人專用號誌」大綠人。同時盤點市區路幅較寬的主次要幹道路口，今年將再增加100處。至於在無法設置實體人行道的地方，完成57處標線型人行道設置。

市府各單位亦在新闢道路或易肇事改善路段增設庇護島，以提供無法在綠燈時間內穿越路口的行人短暫停留空間。

高雄市政府警察局表示，利用科技執法設備於中山及五福、博愛及裕誠兩處行人量大的路口，偵測「不停讓行人」車輛執行舉發。該2處路口於今年2月1日起正式執法，至5月7日止已取締路口不停讓行人達250件。

配合警政署於5月1日起執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」動員17個分局全力執行，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」及「道路障礙」等重點項目加強稽查取締，從5月1至9日就已經取締4901件違規。

交通大隊及各分局持續交安宣導，針對行人族群及駕駛者分析肇因及違規態樣，播放影片及宣導圖卡，提醒遵守道路交通安全規則路權觀念，路口慢看停，行人停看聽，保護自身及其他用路人安全。