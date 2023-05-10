112年全國大專校院運動會羽球場，李洋、王齊麟這對東京奧運羽球男雙金牌搭檔現身，讓不少學弟妹驚艷，這次李洋以教練身份在場邊指導，王齊麟本來是北市大學羽球隊報名球員，可惜因傷未能在國內球迷展現球技。

國體和北市大在本屆全大運羽球公開男生組團體賽爭金，比賽10日上午進行，第1點單打北市大李佳豪21比5、21比15擊敗國體簡冨紘，第2點單打北市大王柏崴21比8、21比14輕取國體吳丞恩，拿下聽牌的勝利，第3點雙打戰況沒有太多懸念，北市大盧敬堯／劉廣珩21比12、21比11解決國體張凱翔／陳宇哲，北市大完成4連霸。

王齊麟在上個月羽球亞錦賽男雙4強賽受傷，大腿內收肌、股四頭肌拉傷並有肌肉撕裂，目前養傷中，由於接下來參賽重點是爭取巴黎奧運資格積分，本月的蘇迪曼盃要看身體狀況再決定是否出賽。目前是北市大博士班新生的王齊麟，全大運仍舉俱選手身份，可惜因傷作壁上觀，就是到球場幫教練看看學弟的動作。

李洋目前除了是現役選手，也有國立體育大學副教授身分，並接下羽球隊教練職務，在沒有國際賽的空檔，就會到學校指導，今年全大運也是坐在選手後方的教練席，他透露，現在主要還是分享經驗，也希望大家享受比賽。