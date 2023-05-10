標本捐贈會現場展示包括，八田教授自世界各地蒐集的甲蟲等昆蟲標本、日本郵票的昆蟲，及八田專長領域的水生昆蟲標本。（張妍溱攝）

日本一名昆蟲系退休教授八田耕吉自學生時代開始，就來台採集昆蟲作標本，他於2007年到興大參觀昆蟲標本館時，發現館內標本維護得很好，歷年來捐贈逾2萬件的昆蟲標本，存放在中興大學昆蟲系。校方於10日舉行感恩會頒發感謝狀給八田耕吉，未來興大南投分部將規畫興建昆蟲博物館，開放讓民眾參觀。

標本捐贈會現場，興大昆蟲館特挑出代表性標本，包括，八田教授自世界各地蒐集的甲蟲等昆蟲標本、日本郵票的昆蟲，及八田教授的專長領域水生昆蟲標本；高崎先生收藏的日本蜻蜓及水蠆蛻的標本；吉田先生收藏的祕魯產摩爾浮蝶等大型、炫麗的蝶類標本，給參加來賓觀賞。

日本退休教授八田耕吉主要研究為水生昆蟲於環境之監測，對於各類昆蟲的分類採集鑑定一直保有熱忱，八田耕吉說，日本的大學和一些管理單位，並沒有太多的資源去做昆蟲收藏與處理，所以決定將昆蟲標本捐贈興大昆蟲系，盼永續保存。

八田耕吉曾於2009年、2011年捐贈1萬5千件標本，2021與日本蜻蜓標本收藏家高崎保郎、名古屋昆蟲標本收藏家吉田信弘共同捐贈2萬6000件標本，包括，蝴蝶、蜻蜓等各式昆蟲。吉田信弘於2021年過世，這些遠度抵台的昆蟲標本更顯珍貴。

中興大學昆蟲學系碩一生黃品華說，目前很多國家會在昆蟲標本出口上，採取保守制度或是自我保護方式，但以目前學生現在要做像是分類研究部分，若可以看到更多比較難取得的地區性昆蟲樣本，那對做研究更有幫助。

興大校長薛富盛表示，1960年興大設立全台第一個昆蟲學系，以往昆蟲館館藏多來自師生採集，近年，來自國內外的捐贈，大幅增加了標本的多樣性；未來興大南投分部，也將規畫興建昆蟲博物館，校本部的昆蟲標本將移至南投昆蟲博物館，該館除提供師生教學研究外，也將投入科普推廣，開放大眾參觀。