第二屆歐盟與印太外長論壇將在週六（13日）舉行，預計共60國參加。歐盟官員表示，雖然台灣與中國皆未受邀，但台海情勢將是論壇一大重點。

歐洲聯盟近年強化與印太地區關係，繼去年上半年輪值主席國的法國主辦首次外交部長論壇後，今年將由上半年主席國瑞典於13日在首都斯德哥爾摩舉行。

根據歐盟對外事務部（EEAS）與瑞典外交部官員今天在匿名的新聞簡報會說明，這次論壇將討論兩區域共同面臨的挑戰，包括氣候變遷、科技競爭和地緣政治緊張情勢。

瑞典官員表示，歐盟體認到印太關係對未來十分重要，歐盟與印太國家是互補的夥伴。

歐盟官員則列舉台灣海峽、馬六甲海峽、南海等印太水域在貿易及安全上的重要性，並表示歐盟面對地緣政治競爭，無法對此區的緊張情勢置身事外。

論壇除了兩區域外交部長，據歐盟說明也邀請區域組織代表和「其他夥伴」參加。中央社記者詢問台灣並未受邀，論壇如何在沒有台灣參與的情況下探討台海議題？

歐盟官員解釋，台灣雖是歐盟的「印太夥伴」之一，但這場論壇只邀請與歐盟有正式邦交的國家參與。

同時，中國也未受邀，官員表示歐盟與中國有其他交往方式，這次論壇將在兩岸都缺席下討論台灣議題，並將著重在如何謹慎管理、避免情勢升高。