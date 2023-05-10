上品伴隨半導體客戶建廠持穩執行加持，第一季營收17.04億元，年增23.07％；毛利率從去年同期41.71％提升至46.32％；淨利5.38億元，年增49.73％；EPS6.81元，季增6.57％，年成長48.69％。

材料-KY因新單、新產加持，3月自結稅前淨利2.48億元，年增83％，淨利2.07億元，年成長75％，EPS2.86元，年增46％。由於先前公告1月自結EPS1.8元；在營收逐步攀高下，首季獲利可望連三季超過半個股本。

南寶受客戶持續調整庫存影響，加上去年基期較高，第一季接著劑（鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減12.9％，占營收比70％；建材與塗料業務年增5.7％，營收比約26％。

南寶表示，在產品價格調整以反映成本上漲的成效持續反應，第一季毛利率較去年第四季提升1.8個百分點，連五季提升，回到歷史平均水準；營業利益5.03億元，年成長56.2％。將持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦電子、軟性包裝材料等市場規模大並具有良好潛在成長機會的產業。

上品在手訂單規模維持70億元水準，但台、美半導體客戶建廠進度有不同程度延後，法人預估營運成長5％～10％。前四月營收22.09億元，年增14.89％。

材料-KY絲束廠3月及4月完成8,000噸及9,000噸擴增，年設計總產能達3.7萬噸；預計6月完成3,000噸醋片產能擴增。