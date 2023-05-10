專案除了有超優惠的餐價幫學子節省荷包外，現場還提供派對最愛的美拍機或爆米花機、卡拉OK歡唱等，炒熱每場謝師宴的氣氛，快為老師們策劃一場難以忘懷的感謝Party吧。

高雄福華大飯店即日起至8月31日，推出「HELLO畢業生謝師宴」專案，除提供各式精緻美味料理外，還有優惠好禮相贈，可針對自己的需要選擇中式桌菜或西式自助餐。寬敞氣派的獨立場地宴會廳、精緻多樣的美食搭配主廚好手藝，一向深受同學的歡迎的自助餐，可以嚐到中西式的豐盛美味料理，更加贈頂級Haagen-Dazs冰淇淋用餐期間無限享用，謝師宴活動提供更優惠的價格，每位NT$699元起。達保證人數40位以上，可享獨立宴會場地，卡拉ok歡唱、果汁無限暢飲，每滿10位另贈送一位免費。50位以上還贈送無酒精雞尾酒一缸。另也推出廣式料理或滬式料理合菜，每席NT$6,999元起。

凡參加高雄福華大飯店謝師宴專案還有先訂送的專屬派對四重奏，第一重可選擇美拍機／popcorn Bar/Haggen-Dazs或卡拉ok；第二重氣球主題活動背板及趣味拍照手拿板；第三重首次場勘當日付訂即贈麗香苑輕西餐自助餐券二張；第四重預訂高雄福華飯店豪華客房享原價五折優惠再送自助式早餐、飯店室內停車場免費停車。辦謝師宴不用花大錢，高雄福華提供完整包套讓師生都能留下美好回憶。