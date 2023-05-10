新北閱讀節「閱讀遊樂園」推出結合閱讀與設計的親子同樂活動。（新北市立圖書館提供）

母親節即將到來，新北閱讀節系列活動特別於5月13日在新北市美術館舉辦「閱讀遊樂園」親子同樂活動，規畫閱讀設計市集、在繪本裡遇見幸福、草地表演、閱讀沙龍、手作體驗等節目，邀親子一起來閱讀同樂，歡度母親節。

新北市立圖書館館長王錦華表示，新北閱讀節系列活動為迎接母親節到來，本周六「閱讀遊樂園」親子同樂活動接力登場，邀大家一起到新北市美術館園區過個文青溫馨的母親節，「在繪本裡遇見幸福」活動與信誼基金會合作，將帶親子共讀圖畫書裡的金句，透過繪本互動裝置，與故事主角在草地相遇，展開一場閱讀探索之旅，完成指定任務，還可免費獲得故事繪本，限量500本，送完為止。

另外，活力滿點的「草地表演」，趣味的巴奇先生打擊樂演出，將帶大家用生活中不起眼的日常用品，敲奏屬於自己的節奏與旋律，開心玩音樂；「花式足球表演家」唐心磊則將結合音樂與運動，帶大感受不一樣的表演藝術；熱情四射的Naughty Swing搖擺舞團，將用活力動感的搖擺舞，帶大家搖擺閱讀；還有信誼故事奶奶金尚芳與現場親子進行圖畫書親子共讀，音樂、運動、舞蹈、親子共讀一次滿足。

「閱讀設計市集」則由日本文化誌《秋刀魚》協力策劃，共邀集25攤閱讀、設計相關品牌出攤，包括新莊地方誌《新莊騷》、坪林地方誌《走水》、旅人食通信《不二味》、青苔插畫moos illustration、MKCR山小孩咖啡、紅氣球又香又甜雙溪店、信誼基金會、紀陌等，讓大家認識閱讀的多重面貌。

三重南區分館與汐止分館也推出媽媽專屬的閱讀紓壓活動，三重南區分館舉辦「致媽媽～傳情話音樂會」，汐止分館則為新住民媽媽們推出「他鄉女兒台灣母親」系列活動，詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。