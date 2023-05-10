富邦悍將10日新註冊內野手池恩齊，昨晚接收到通知後第一時間打給效力中信兄弟的哥哥吳俊偉，雖然哥哥特別叮嚀他不要太興奮、要早點睡，但他仍因太興奮而睡不著，兄弟兩今天賽前在球團安排下同框合影，2人也很期待日後能在球場上對決。

池恩齊是富邦去年季中選秀第3輪選進，今年在二軍表現不俗，讓他獲得教練團推薦，目前先註冊、隨一軍練球，也讓一軍教練團就近觀察，有機會近期登錄進一軍。

「黃衫軍」昨天起作客新莊與富邦進行2連戰，吳俊偉也隨一軍征戰，因此昨晚接獲通知時，池恩齊第一時間就打電話給哥哥，今天2人也在球場相見歡，「他知道我會睡不著，叫我不要太興奮，也不要太緊張，叫我早點睡。」

由於是今天才被球隊註冊，池恩齊最快也要明天才有機會上一軍，不過兄弟明天休兵，之後則要到台南與統一獅進行3連戰，「兄弟對決」戲碼暫時無法上演，池恩齊坦言有想過與哥哥對決的畫面，「我們應該都不會想要輸。」

池恩齊表示，過去從來沒有打過哥哥投的球，讀高中時曾在休季期時幫吳俊偉接捕「他輕輕丟而已，球速就覺得很快。」吳俊偉同樣也很期待日後能在場上與弟弟對決，「就是盡全力對決，不是你好就是我好，各憑實力。」

吳俊偉也透露與昨天與弟弟的對話，「我跟他說能上來就是受到教練青睞，先上來適應環境，有機會的話要好好表現給教練看。除了為自己加油，也是為了家、為了以後，希望他努力，一步一步往前走。」

今天賽前兄弟檔一起走上球場合影，讓一旁進行賽前練習的詹子賢都直呼：「長好像！」池恩齊也透露之前曾在路上被球迷認錯為哥哥吳俊偉，「他說：『小黑可以幫我簽名嗎？』我就知道他認錯人了，就搖頭跟他說你認錯人，希望之後不要再被認成哥哥。」