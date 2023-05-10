阮姓男子在台達電與飛宏科技任職12年，卻涉嫌竊取電動車充電樁機密前往大陸發展，導致2公司蒙受巨額損失，桃園地檢署依營業祕密法起訴阮男及其在飛宏任職時的張姓下屬，目前由桃園地方法院不公開審理。

據了解，飛宏科技在2021年時，發現公司防火牆被突破，有資料不斷外傳，懷疑有內鬼。向台北市調查處報案後，北市調人員追查ip，發現資料外傳到張姓員工住處，經搜索其電腦，發現張男竊取機密，並透過手機通訊軟體，將充電樁研發資料傳給上司阮男。

北市調處人員前年11月時，阮男從大陸返台，並在防疫旅館被搜索，並在其電腦找到飛宏科技資料，令調查官訝異的是，還有台達電充電樁機密資料。檢調發現，阮男在台達電負責與特斯拉充電樁研發的專案，他離職時，也將相關資料帶走。並到飛宏科技擔任能源事業群研發處副處長。疑似大陸有科技公司開出高薪誘惑，他才決定帶著機密到大陸發展。

張男坦承犯案，並供出是阮男指使，阮男否認犯案，不過檢調出示對話內容、資訊往來等，阮卻無法交代。

檢、調認為，阮男竊取機密的商業價值難以評估，但數十億元絕對跑不掉。更協助大陸業者研發電動車充電樁，縮短其與台達電與飛宏科技差距，對2公司影響更為重大。在去年中依違反營業秘密起訴阮男及張男，因內容對於2公司有影響，桃園地院採取不公開審理，並限制阮、張出境、出海。