中天新聞台2020年遭「國家通訊傳播委員會」( NCC )不予換發衛星電視執照，中天提起行政訴訟，纏訟 2 年多，台北高等行政法院今( 10 日)宣判中天勝訴，撤銷NCC不予換照的處分。國民黨立委王鴻薇也在臉書發文，要求蔡政府將 52 台還給中天，奉命主導台灣新聞史上最黑暗一頁的NCC主委陳耀祥已經顏面掃地，應立刻下台，也不該再續審鏡電視案。

王鴻薇表示，她對於中天關台的行政訴訟不敢抱希望，但今天卻傳來令人振奮的消息，北高行做出撤銷NCC原處分的決定，雖並非最後定案，但在行政壓力下能做出中天勝訴的判決，值得尊敬。

王鴻薇認為，遲來的正義並非正義。中天已經關台二年多，看到中天上上下下為了維繫堅守新聞崗位及回報所有讀者及粉絲的艱苦和努力，更重要的是，「既然這是一個錯誤，行政力介入的關台，蔡政府應該把52台還給中天，不要一錯再錯」。

王鴻薇也點名，奉命主導這次台灣新聞史上最黑暗一頁的NCC主委陳耀祥，根本已經顏面掃地，即使還是主委，也已狼狽不堪；之前被列為鏡電視案的貪瀆被告，陳耀祥就該下台，既然一直苟延殘喘，就該依這次判決引刀一快，至少表現殘賸無多的擔當。

王鴻薇提到，NCC現在最受矚目的鏡電視案，審查過程也是黑幕重重，流出的總統府密件、錄音帶，在在顯示行政高層的壓力，如今中天判決勝訴，重創NCC的公信力，在陳耀祥下台之前，不該也不能重啟鏡電視審查。王表示，知道鏡電視的員工也期待能通過審理，但是審查過程背負著陳耀祥的罵名和恥辱，對鏡電視也不是好事，唯今，陳耀祥不下台，NCC就沒有公信力續審鏡電視案。