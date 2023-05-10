「瞞天過海」真人版！31歲童姓男子在菲律賓1間賭場擔任匯兌人員，竟遭前員工吸收加入犯罪集團，童將賭場可認證提匯的手機竊出後，欺騙賭場人員，盜取1億6800萬披索。他雖領取50萬與美金等值的泰達幣，但一回台灣就被逮捕，遭檢方起訴。

桃園地檢署調查，童姓男子在菲律賓賭場擔任匯兌人員，他在酒吧認識綽號「磊哥」的陸籍男子，被磊哥吸收加入犯罪集團。眾人商量好計畫後，童男在2022年12月22日1時44分，偷走可以認證賭場提錢、轉帳的2支手機，並由磊哥及另名共犯「小胖」開車搭載，到1間賭場提取3000萬披索現金。賭場人員撥打手機確認，磊哥跟小胖佯裝是高層接聽，並由磊哥輸入事先取得的密碼，賭場人員不疑有他，讓童順利拿走3000萬披索。

隨後磊哥用手機轉帳1億3800萬披索到1帳戶，眾人又搭車到另間賭場，領走5800萬現金披索。磊哥將8800萬取走後，其餘帳戶內的8000萬陸續轉成加密貨幣泰達幣，並轉帳給童男30萬泰達幣，磊哥與小胖隨即消失無蹤。

童拿到30萬泰達幣後，在22日上午5時57分搭機返台。等候搭機期間，童拿林姓前女友、表弟的加密貨幣熱錢包洗錢，再由林女將現金領出，不過賭場發現不對報案，刑事局接獲菲律賓警方通報，隨即追查，童男一下飛機就被逮捕，另有330萬被查扣。此外磊哥洗錢用的加密貨幣錢包中117萬泰達幣，經刑事局通報發行泰達幣的泰達公司。也被查扣，檢方說，剩餘8800萬現金，將持續和菲律賓檢警合作，持續追查後續。