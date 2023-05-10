群益投信表示，台灣半導體產業趨勢持續向上，獲利表現更長期在科技業中位居第一，是台灣經濟與投資上的護國群山，值得一提的是，這當中更有不少配息大方的公司，且以整體產業來看，近十年台灣半導體業平均每股股利年增率幾乎年年成長，穩定性更優於過去存股族熱愛的金融、鋼鐵與電信股，亦可作為存股投資的收益靠山。

有鑑於此，群益投信將在5月22日募集第一檔可作為存股訴求的半導體高息ETF「群益台灣半導體收益ETF」，精選獲利能力、成長性與配息俱佳、適合長期投資的半導體企業，這也是首檔加入收益平準金機制的台股半導體ETF，不怕配息被稀釋，打造息利雙收投資利器。

群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志表示，半導體股不僅提供資本利得潛力，也能提供相對穩定的高息收益，以指數來觀察，臺灣半導體收益指數2017～2022年的平均股利率為5.4％，收益水準接近高股息指數，與台股半導體指數和其他台股半導體ETF之追蹤指數相比更是明顯優異，且放眼台股加權指數共22類次產業，臺灣半導體收益指數之歷年股利率亦大都名列前茅。

謝明志也點出，半導體自去年第三季開始面臨需求逆風、庫存調整的狀況，根據外資研究，全球半導體產業向下周期平均持續四個季度，而美股費半指數都領先一至兩季反應並落底回升，目前市場普遍認為半導體市況落底時間將在第二季底至第三季初，有鑑於股價會領先營收先行落底，現階段進場，待後續基本面落底後，股價還有一波漲幅可期。

群益台灣半導體收益ETF追蹤指數為臺灣半導體收益指數，是首檔精選高息成分股的台股半導體ETF，先篩選日均成交額大於8千萬與近四季稅後ROE＞0之個股，確保其流動性品質與獲利能力。

而指數會在每年5月與12月重新審核成分股，5月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股，同時卡位全年高息；此外，第二次指數審核落在12月底，考量股利率、累積前三季獲利成長率，超前部署隔年極具股息及股價成長潛力之半導體企業股票。

該ETF採取季配息，且成立後預計在7月中旬將除息，在市場預期下半年半導體景氣將復甦，股價有望提前反應，屆時配息入帳，有望讓投資人確實感受息利雙收的投資成效。