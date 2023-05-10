從交通部觀光局的國人出國資料分析，今年1～2月40歲以上女性，87％前往亞洲地區觀光，遠勝過美洲、歐洲、大洋洲與非洲地區，其中，逾四成赴日本旅遊（43.6％），其次為越南、泰國、韓國及香港。由此統計推論，台灣媽咪們解封後仍最哈日本，此與台、日地理位置相近及有共通民情風俗相關，北富銀表示，今年上半年若有旅日規劃，多利用富邦J卡可享多重優惠，6/30前Agoda、Booking.com刷J卡預訂日本旅宿享最高16％優惠、Klook日韓租車享88折，抵達日本後，當地所有消費刷J卡有5％回饋，一卡帶出國，隨時刷隨時回饋。

除了旅遊，獻上媽咪許願多時的禮物亦能創造驚喜。網路購物首選momo，5/10-5/14消費滿5,000元送500momo幣、滿萬送1,000momo幣，而5/14活動再加碼，刷momo卡滿3,000元再送200momo幣，加計原千大品牌8％回饋無上限，母親節當日在momo血拚回饋高達24％！其他網購通路刷富邦卡，5月底前單筆消費滿額、達指定分期期數，最高送2,500元。

若喜歡在百貨公司挑禮物，5/14前新光三越、遠百、廣三SOGO、台茂購物中心四大百貨刷富邦卡，消費當日達指定金額享現場禮券回饋，最高回饋15,000元；6/30前持Open Possible聯名卡於國內百貨公司消費，享最高10％回饋(無限量需登錄)。

此外，請媽咪吃頓五星級好料、共享美好時光，也是愛媽咪的表現。北富銀備妥高檔餐廳折扣，今年年底前至台北君悅酒店(限Costco聯名卡或尊御世界卡)、寒舍艾麗、台北新板希爾頓酒店、礁溪寒沐酒店、台北與高雄圓山大飯店等指定餐廳刷富邦卡，可享8折～9折不等優惠。不想人擠人，可為媽咪辦一場Home趴，即日起至7/31於指定外送平台點購美食，刷富邦Costco聯名卡不限消費金額登錄享最高5％好多金回饋。母親月善用信用卡好康聰明消費，慰勞媽咪也能兼顧荷包。