鄭智化（左二）日前受邀登上《聲生不息·寶島季》，與阿雅（左起）、辛曉琪和王偉忠開心暢聊。（翰森娛樂提供）

61歲唱將鄭智化曾唱紅〈墮落天使〉，〈星星點燈〉等經典歌曲，近日登上湖南衛視《聲生不息·寶島季》演繹夯曲〈水手〉，影片釋出24小時內累積破43萬網友按讚，引起熱烈迴響。他時隔多年未推出新專輯，透露，年底前有望推出全新專輯，令歌迷期待不已。

他也表示，近年持續保持創作習慣，只是怕寫不出比過去更好的作品，所以一直遲遲未發表，但在疫情爆發這幾年來，特別沉澱心情、鮮少出門，更在家中埋首寫了近20首歌曲；據悉，他身邊工作人員有聽過他的數首新歌Demo，大膽形容：「歌曲震撼、無法想像，完全超越經典的感覺。」

鄭智化在《聲生不息·寶島季》與老友王偉忠熱絡敘舊，幽默互虧對方，鄭智化幼時因罹患小兒麻痺症不良於行，坦言對他打擊確實很大，但後來仔細思考後認為這也沒什麼大不了，「難過一陣子，想通了就面對它」，還引述台灣俗諺「一枝草，一點露」，表示人若失去一項東西，總有另一項東西填補，老天總會賜與人存活的條件。

他日前拍攝節目，製作單位為了把淡水河畔精彩美景介紹認識觀眾欣賞，特別搭起3層的高架舞台，坐輪椅的他，也必須靠著許多工作人員協助一層一層往上搬，錄完後又往下層抬，他直說：「非常感謝工作人員的辛勞。」