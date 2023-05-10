中華大學土木系系主任李煜舲表示，去年土木系大四生全班共30人，就有34人次（每人次1學期）到企業去實習。（中華大學提供／王惠慧新竹傳真）

中華大學土木工程學系大四生鍾婕云和游雅婷，去年到工信工程實習，表現獲工信工程高度肯定，日前已獲留任轉正職，土木系系主任李煜舲也肯定兩人表現，他說，學校鼓勵學生到業界實習，畢業後無縫接軌進入職場，像是去年土木系大四就有34人次到企業實習。

到工信工程實習之前，鍾婕云和游雅婷並不知道是負責淡江大橋碳盤查。鍾婕云和游雅婷解釋，碳盤查主要是算出工程本土碳排係數後，再去計算每個工項或機具施作的碳排量，並規畫如何改善減少碳排量。

談起實習甘苦談，鍾婕云說，第1次計價的時候就加班到晚上10點，因為當時對合約不熟悉，每個廠商可能都會有好幾份合約，所以經常會記錯地方；最有趣的是學飛空拍機，記得有一次飛到海中央卻因風阻太大必須迫降，只好緊急降落在便橋上，相當驚險。

游雅婷則說，實習最挫折與最有成就感的都是畫施工圖，有次畫擋土牆施工圖卻被修改了很多次，最後還是靠著帶她的前輩修了非常多細節才過關。

鍾婕云認為，在學校3年的學習訓練其實滿夠用，雖然實習只領資本工資，但留任轉正職後，月薪會從3萬7起跳，媽媽也很支持她繼續留在工信工程，她也提醒學弟妹，實習的時候應該調整心態，知道自己已不再是個學生，也要認知到這是有領薪水的工作。

游雅婷也說，大一必修的AutoCAD繪圖軟體與考取AutoCAD證照，對後來實習與工作都有很大幫助，建議學弟妹盡早立定志向，提早做好準備，若決定大四要去實習就業，建議大三前就先把該修的學分都修完，並做好時間管理與分配，大四時才能專心去實習。

土木系系主任李煜舲則說，土木系養成訓練很要求學生的工作態度，且教學多是走工地現場，也要求學生畢業前都要取得相關專業證照，所以學生都很清楚未來的職場動向，對於鍾婕云和游雅婷能獲得工信工程的肯定與留任，他感到開心，祝福2人未來在職場都能有很好的表現。

工信工程副總經理劉永慶說，鍾婕云和游雅婷在工作上表現非常盡職，對長官額外交付的工作從不推拖，配合度很高，在工程實務上對公司的幫助也非常正面，工信工程對中華大學土木系學生的表現都很認同。