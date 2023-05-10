大陸女星古力娜扎來自新疆，因精緻五官而有著「新疆維納斯」的美稱，去年遭捲「小三風波」後，一度被罵是戀愛腦，近期她登上綜藝節目，大玩cosplay化身成奧黛麗赫本，並直呼：「把戀愛腦摔碎、剪開！」讓她的粉絲看得嗨翻。

古力娜扎近期登上綜藝節目《萌探探探案》第3季，與其他明星藝人的逗趣互動在網路上掀起討論。不僅大玩cosplay化身大熱手遊中的女角「貂蟬」與其他來賓熱情互動，更吸引胡歌幫忙發文宣傳，卻因文案中的文字包含「轉發文案」，讓不少網友看得笑翻。

此外，古力娜扎更巧妙扮裝成知名女星奧黛麗赫本，充滿異國風情的五官搭上華貴的珠寶裝飾以及黑色的偏偏長裙，畫面相當美艷。此外，她更重新提起此前陷入爭議的「戀愛腦」話題，表示：「親自把戀愛腦摔碎、剪開。以後我就是鈕祜祿事業腦了。」讓現場的嘉賓、粉絲都不由得笑了出來。

事實上，古力娜扎去年曾深陷與男星徐開騁以及女星張天愛之間的感情風波，被不少網友認為是插足感情的「第三者」。對此，古力娜扎正面回應此項傳聞：「自己不是小三，以前不是，現在不是，未來更不會是。」不過，她仍因為此事而被冠上了「戀愛腦」的名號。而現今，古力娜扎專注於事業，更表示自己未來會以事業為主，讓不少擔憂她演藝事業發展的粉絲們鬆了口氣。