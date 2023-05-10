群益投信表示，台灣半導體產業趨勢持續向上，獲利表現更長期在科技業中位居第一，是台灣經濟與投資上的護國群山，值得一提的是，這當中更有不少配息大方的公司，且以整體產業來看，近10年台灣半導體業平均每股股利年增率幾乎年年成長，穩定性更優於過去存股族熱愛的金融、鋼鐵與電信股，亦可作為存股投資的收益靠山，有鑑於此，群益投信將在5月募集第一檔可作為存股訴求的半導體高息ETF。

群益台灣半導體收益ETF追蹤指數為臺灣半導體收益指數，是首檔精選高息成分股的台股半導體ETF。群益台灣半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣半導體擁有雙高優勢，分別是高市佔與高毛利，上游IC設計市佔為全球第二，中游晶圓代工與下游的IC封測和ABF載板皆為全球第一，全球地位難以撼動，且半導體股不僅提供資本利得潛力，也能提供相對穩定的高息收益，以指數來觀察，臺灣半導體收益指數2017～2022年的平均股利率為5.4％，收益水準接近高股息指數，與台股半導體指數和其他台股半導體ETF之追蹤指數相比更是明顯優異，且放眼台股加權指數共22類次產業，臺灣半導體收益指數之歷年股利率亦大都名列前茅，適度佈局相關ETF，有助一舉掌握股息股價雙收優勢。

復華台灣科技優息ETF基金追蹤指數則為特選臺灣科技優息指數，收益分配則採月配息機制，將是國內首檔台股月配息型ETF，且突破過去科技產業輪動快速、配息不穩定的刻板印象，透過基本面的嚴格篩選，避開景氣循環股，期望達到空頭抗跌、多頭續漲，讓聚焦在科技產業的高股息ETF基金能夠兼顧息收與資本利得，加上月月配的機制，適合需要打造現金流的穩健族群。