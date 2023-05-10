市議員楊朝偉感嘆北景雲案遭糾正，榮耀都歸鄭文燦，過錯全下屬承擔。(蔡依珍攝)

桃園市八德運動中心羽球場天花板去年僅因3級地震就大面積崩落壓傷運動民眾，監院調查後糾正桃園市政府。市議員楊朝偉直言，監院相當罕見將責任歸咎於工務局新工處，要求研擬改進措施並追究廠商責任。市長張善政表示，將請工務局及政風處雙管齊下依法啟動調查。

楊朝偉說，監察院當初大動作約詢市長張善政，如今究責桃園市政府內的二級機關，顯然是為鄭文燦主政期間品質堪慮的公共工程設下停損點，所有獲獎榮耀都是鄭市長英明，過錯則是下屬單位承擔。

楊朝偉細數監察院糾正案提到相關缺失，包括：1.施工期間施工查核缺失，未依公共工程施工品質管理作業要點及統包工程契約，即時處置；保固期間未有效要求統包商限期改善，致相同缺失重複發生。

2.辦理PCM工程專業管理契約變更作業，已逾投標須知規定所載可後續擴充金額上限。3.未依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法，按不同建築物用途分類核計監造服務費，致有溢計委託技術服務費用情事。

4.變更設計公帑支出，未符合統包作業須知及統包工程契約規定。5.統包商所提送TAB報告，非由統包需求書所規定之第三公正單位所測試。6.統包商、監造單位及PCM均有部分專職人員違約兼職情事。

楊朝偉指出，這些重大缺失顯示，市府公共工程查核督導機制嚴重失靈，甚至已有職務怠惰、圖利廠商情事，建議張善政儘速責成相關單位研擬改進措施追究廠商責任，並對於其他公共工程做出體檢報告。

張善政表示，在了解相關工程背景時，發現公務員在龐大業務壓力之下，其實是有疏忽，但是絕對沒有弊案，監察院要求糾正相關失職人員，市府將按照流程，從工務局啟動調查報告，政風單位也會調查，兩個單位雙管齊下處理。