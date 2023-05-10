位於台南市安南區的九份子重劃區，人口成長迅速，市府持續投入建設，各大建商也不斷開發新案，成為台南房市新寵兒。台慶不動產九份子宜興加盟店東謝興議就是看好九份子的發展潛力，與過去的工作夥伴林品承一起創業，準備在此大展身手。今年全店業績目標要挑戰3,000萬元，並拿下台慶不動產台南業績TOP 1的獎盃。

謝興議的父親同樣從事房地產業，從小他在父親身邊跟前跟後，有時還會跟著處理法拍屋，也因受到父親的影響，謝興議退伍後，便進入房仲業、挑戰高薪。在信義房屋工作了2年，謝興議回到台南，任職於建設公司、代銷公司，後來更高升為遠雄代銷的行銷處長，10年來不斷累積經驗、成長茁壯。

觀察台南房市，謝興議認為未來終將回歸成屋市場，於是決定自行創業。他看中永慶加盟四品牌的全台深度聯賣制度，能讓他的事業版圖不只侷限在台南，而是擴展到全台；加上南科的發展帶來許多北部移居下來的客戶，選擇全台市佔率最高的永慶房產集團，客戶更放心，因此，他選擇創業台慶不動產。

為了招募團隊、重回房仲業，謝興議多次北上與林品承深談，確認兩人在經營管理、客戶服務、發展方向等理念相同之後，決定一起創業。

而談到林品承進入房仲業的契機，他表示自己其實也是受到家人影響而進入房仲業，因從小家境並不富裕，工科畢業之後，就跟著姊姊和姊夫的腳步，加入信義房屋，一路從經紀人做到店長，然而他也發覺，這份工作的發展與收入是有天花板的，為了突破現狀，他下定決心離開服務13年的前東家，離開熟悉的台北，來到台南和謝興議一起創業。

在台慶不動產能靈活運用網路媒體進行行銷，加上聯賣制度將服務擴展至全台，事業舞台更寬廣。(圖片來源：永慶房產集團)

加盟體系行銷+聯賣優勢 客戶服務效率更好

加入台慶不動產後，林品承感受到最大不同在於行銷優勢，過去礙於公司規定，不能經營個人的社群平台，無論是廣告或銷售都只能運用官網資源，轉戰加盟體系之後，除了擁有雙網行銷，還能靈活利用各種網路媒體、社群平台，操作更有彈性，也能凸顯經紀人個人特色，增強客戶的記憶與信任。

除此之外，永慶房產集團的科技系統及深度聯賣制度，則能進一步助長業績攀升。〈i行動系統〉中匯總了永慶加盟四品牌十多萬筆物件資訊，配案速度快，可以為客戶找到更多選擇，對商耕開發也有不小幫助。〈深度聯賣〉制度也打破空間限制，如北部老客戶有購屋需求，一樣可以透過系統找到台北地區的物件，並與全台1,200多間友店合作銷售，對客戶的服務品質及效率都更好。

重視人員培育、團隊合作 吸引人才返鄉就業

人才是房仲服務的關鍵，謝興議認為房仲經紀人的專業素質及服務熱忱尤其重要，因此相當注重教育訓練，籌備時期就開始安排系列的專業知識培訓、商圈經營、以及深度服務等課程，搭配永慶集團總部的「i學苑」線上課程，各項訓練如直營般紮實，再加上工作時間自由、獎金優渥，目前團隊夥伴當中就有一半是來自信義房屋！

謝與議分享，我們有位同仁之前從台北信義房屋離職半年後，得知他之前的店長林品承到台南創業台慶不動產，讓他興起返鄉工作的念頭，不久後就離開台北加入我們。現在他回到家鄉，工作時間彈性，能就近照顧家人，又能存到錢，不到一季的時間，就已經熟悉商圈，也簽到多筆委託。」

「另一位同仁之前在台南信義房屋做了一年，但那時候沒有人教、沒有資源，讓他覺得房仲不好做，且根本存不到錢，一度放棄這個行業。後來看到我們有充沛的教育訓練，還有樂於團隊合作的精神，而再次回到房仲業，成為我們的一份子。」

台慶不動產九份子宜興加盟店團隊平均年齡不到30歲，年輕又充滿服務熱忱。(圖片來源：永慶房產集團)

台慶不動產九份子宜興加盟店團隊目前約10人，平均年齡還不到30歲，這群年輕人創意十足，從他們的官方社群平台上便可略知一二，不僅FB粉絲團上的貼文風格活潑，還曾舉辦攝影比賽與粉絲互動；Youtube頻道上更是不時推出新影片，包括改編流行歌曲、以饒舌方式說明「房地合一稅2.0」帶來的影響，以新世代的方式讓複雜稅制淺顯易懂，非常特別。

基於對團隊的信心和期許，謝興議給每個夥伴200萬~300萬不等的個人業績目標，全店業績則希望達成3,000萬元，邁向區域第一。林品承則表示，除了繼續帶領團隊成長，未來也會實踐展店計畫，希望擴大服務範圍到安平區和北區，為更多客戶找到理想新家。