三軍總醫院日前發生一起醫療暴力事件，一名男性病患家屬要求醫師開立巴氏量表未果，竟出手拉扯醫師，還多次朝醫師揮拳，甚至將醫師的眼鏡擊落引起社會憤慨。中華民國醫師公會全國聯合會特別發聲表示「譴責醫療暴力」，周慶明理事長與洪德仁監事會召集人更親赴三軍總醫院，向受害醫師表達慰問與關心。

醫師公會全聯會對此起暴力事件深表震驚與關切，強調醫師在執行職務時遭到的暴力行為，絕非應有的對待，因此特別發表聲明，強烈譴責暴力，並聲援醫師同仁。周慶明理事長與洪德仁監事會召集人更親赴三軍總醫院，向受害醫師表達本會慰問與關心，並與三軍總醫院院長及軍醫局同仁會面，為第一線醫事人員加油打氣。

聯合會強調，醫事人員是維護人民身體健康的最前線，應受尊重與保護。但在台灣現實，醫師執行職務照護病人，時常受到患者或其家屬的言語誹謗、身體攻擊等暴力行為。這不僅對醫療人員直接造成傷害，更影響周遭病人及全體民眾的醫療權益與秩序。此困境需要整體社會共同正視，杜絕類似事件一再上演。

聯合會聲明，良性醫病關係的建立需要雙方共同努力，更需要主管機關在政策及法制層面做出最好的規劃。以本次事件巴氏量表為例，醫師責任及義務是本於醫療專業與法規開立醫療文書，但整體制度的設計，卻讓醫師變成第一線與病患起爭執的對象，這樣的壓力不應加諸於醫師身上，更不應成為醫療暴力的導火線。病人及其家屬亦應體認醫事人員是共同協力完成治療及照護的夥伴，不是對立或情緒出口的沙包，遵守相關法規，理性溝通不可訴諸暴力。

最後，聯合會希望主管機關和醫療機構能夠提供醫事人員更好的安全措施。保障醫事人員人身安全，安心執行醫療業務，是最基本也是最必要的前提。這不是第一件醫療暴力事件，但希望能是最後一件，請以此案成為起點，真正落實醫療法規，以具體的作為，讓醫事人員遭遇暴力不再只能挨打、徒呼違法。