迎接母親節，可挑一份禮物送給辛苦的媽媽及想感謝的人，北市各大商圈與百貨也推出琳瑯滿目的母親節檔期優惠，北市商業處近日抽查母親節禮品，不合格率為17.21％，商業處表示，稽查品項中以服飾標示不合格率最高，已依商品標示法，要求業者限期改善，逾期未改正將勒令下架。

商業處表示，針對台北市市售服飾、飾品、鞋類以及電器等母親節最熱門禮品抽查，總共抽查215件，合格件數為178件，不合格件數為37件，不合格率為17.21％，不合格者皆請業者限期改善，為民眾把關。

商業處指出，本次抽查品項涵蓋範圍多元，都是民眾於母親節檔期常會採買的服飾、飾品、鞋類以及電器等商品，本次稽查品項中以服飾標示不合格率最高，其次為飾品，已依商品標示法，要求業者限期改善，逾期未改正者，將勒令下架。

商業處建議，民眾在購買母親節商品時，要挑選有中文標示且字體清楚的商品、確認商品符合相關標示項目，例如服飾商品為國內製造的商品，應標示製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話等，才能安心購買。