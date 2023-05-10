中德文化經濟協會1933年成立於大陸南京，迄今邁入九十周年，為深化台灣和德國教育交流，預計暑期七月舉辦「第十五屆德語暨文化研習營」，由教學經驗豐富的德文系名師帶領高中生、大學生到德國古城德勒斯登參訪，有志赴德研習同學，敬請把握機會。

中德文化經濟協會理事長由法藍瓷總裁陳立恆接任以來，延續歷任理事長深化推動德語人才養成，加強德語人才培訓，培育台灣學子赴德國海外學習，致力於台灣與德語國家的文化經濟合作與交流，促進台灣與歐洲在文化及經濟領域的多元交流，成果深獲德國政府表揚。

中德文化經濟交流協會率領台灣學子赴德國海外學習，致力促進台灣與歐洲在文化及經濟領域的多元交流。(戴志揚翻攝)

中德文化經濟交流協會率領台灣學子赴德國海外學習，致力促進台灣與歐洲在文化及經濟領域的多元交流。(戴志揚翻攝)

中德文化經濟交流協會率領台灣學子赴德國海外學習，致力促進台灣與歐洲在文化及經濟領域的多元交流。(戴志揚翻攝)

其中，中德文化經濟協會榮譽理事長韓宜靜和前任副理事長，皆曾榮獲德國在台協會頒贈之「台德友誼獎章」。現任榮譽理事長韓宜靜更獲得德國總統頒授聯邦十字勳章。十字勳章為德國唯一的勳章種類，授予對象為在文化或無給職服務方面有卓越貢獻人士。韓宜靜更獲德國總統授予之國家級「十字勳章」，更彰顯協會在台德文化及經濟交流用心耕耘。

韓宜靜指出，協會長期著重德語人才養成，旨在加強台灣駐德企業人才之語文培訓，除推動台灣各校德語第二外語教學，每年亦帶領青年學子到德國學德文。今年七月再度舉辦「第十五屆德語暨文化研習營」，展開為期一個月的語言、風土民情及文化研習，並安排於德國德勒斯登工科大學由專業師資以全德語上課。

中德文化經濟交流協會率領台灣學子赴德國海外學習，致力促進台灣與歐洲在文化及經濟領域的多元交流。(戴志揚翻攝)

中德文化經濟交流協會率領台灣學子赴德國海外學習，致力促進台灣與歐洲在文化及經濟領域的多元交流。(戴志揚翻攝)

中德文化經濟協會表示，為鼓勵台灣學子赴海外學習，拓展國際視野，協會本年度慶祝成立90週年更提供25萬元作為鼓勵參加研習營學生的獎學金。目前「德語暨文化研習營」尚餘少數名額，詳細內容請洽協會報名專線02-25252824或 02-25418018。由於機會難得，名額有限，請速報名。

理事長陳立恆指出，今年適值協會九十周年，台灣鮮少具有跨越近一世紀歷史的社團組織，將在十月盛大舉辦國際研討會、晚會等活動，研討會更邀請歷任及現任德國駐台代表、德國經濟辦事處處長共六位，Jöerg Polster許佑格（現任駐台代表）、Thomas Prinz王子陶（2018-2021年 駐台代表）、Martin Eberts歐博哲（2014-2018年駐台代表）、Michael Zickerick紀克禮（2011-2014年駐台代表）、Alex Limberg林百科（現任德國經濟辦事處處長）、Roland Wein 魏諾朗（2008~2015年德國經濟辦事處處長）出席。

在台灣受邀出席貴賓包括重量級企業家，如宏碁集團創辦人施振榮及宇智顧問董事長徐小波對談，除從歐洲視角探析台灣未來，並期盼在中美強權博弈中，為台灣爭取到更寬闊的國際參與，促進台灣與歐洲在文化及經濟的多元交流與合作。