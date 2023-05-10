台中捷運今（10）日中午遭墜落的吊臂砸中車廂，導致8人受傷、1人身亡，死者是52歲的靜宜大學法律學系林姓助理教授，她不僅是台大法律系的博士，還曾任總統府「原住民轉型正義委員會」委員、國際特赦組織台灣分會理事長等重要職位，捍衛原住民族的權益不遺餘力。

根據原住民族歷史正義與轉型正義委員會官網的資料顯示，52歲的林淑雅學經歷亮眼，不僅是台灣大學法律研究所博士，還身兼多職，曾任國際特赦組織台灣分會理事長，同時也是教育部人權教育議題輔導委員會委員、原住民族委員會訴願審議委員會委員，以及台灣大學行為與社會科學研究倫理委員會委員。

此外，林淑雅生前積極捍衛原住民族權益，推動原住民的人權及教育，是總統府「原住民轉型正義委員會」前委員，曾任台灣人權促進會秘書長、原住民族委員會人權工作小組委員、原住民族委員會法規會委員、原住民族委員會「新憲原住民族專章小組」成員，是相當資深的人權工作者、原運鬥士。

林淑雅不幸身亡的消息曝光後，其友人也湧入她的臉書留言悼念，「老師不痛了，一路好走 」、「萬般不捨」，還有另一名人權運動的友人透露，林淑雅總是面帶笑容，言談中都帶給人溫暖、陽光的感覺，悲慟地說：「老天竟然給了這樣的意外，叫人怎麼接受」。

總統府發言人林聿禪也表示，總統府已向家屬轉達蔡英文總統及副總統賴清德的哀悼及慰問，總統府也將盡力協助家屬處理後續事宜。