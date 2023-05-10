美國空軍最古老的B-52「同溫層堡壘」(Stratofortress)轟炸機再次升級，也賦與了新的名稱，從原本的H變更為J，也就是B-52J。新的名稱將使這種1960年問世的轟炸機，飛行到2050年代之後，甚至可能到21世紀。為何是H到J，中間過I呢? 原因其實很簡單。

所有的B-52J都不是新造的，而是由B-52H改裝而來。首架B-52H於1961年服役，最後一架B-52在1962年離開產線，因此最年輕的B-52H都達到(或超過)60年。

B-52H在最近幾年出現明顯的老態，2017年，一架B-52H在飛行過程中，一具引擎直接脫落，事後確認，它的引擎吊艙結構已經疲勞了。於是美國空軍啟動B-52H的重大升級工程，包括結構、航電、雷達，以及最重要的引擎都會全面更新，使它能夠適應未來的戰鬥環境，機體結構年限歸零，最終飛行壽命至少延長到一百週年。

在計畫初期，外界就在猜測B-52的新型號是哪個字母，可能是K或是J，答案在2024 財年預算文件，當中透露新B-52定名為B-52J，首架B-52J預計在2026或2027年出廠

可能有些人會問，為什麼跳過了I? 對此， B-52升級裝備負責人盧卡斯，羅茲西塔(Louis Ruscetta)表示，這基於一個很簡單的邏輯：空軍避免使用字母I，以免與數字1混淆導致誤解。「寫下來，看起來會像B-521」，這很麻煩，特別是美國空軍未來，將有B-21突擊者( Raider)加入。

另一個問題是，為什麼B-52 值得重新命名? 這是因為飛機升級的幅度，已經可以視為新一代的飛機。

目前B-52H使用的是普惠(Pratt & Whitney )TF33渦扇引擎，將被勞斯萊斯(Rolls-Royce)的 F-130渦扇引擎取代。F-130非常新，將大大提高轟炸機的燃油效率和航程至少30%，同時保持現有的「4吊艙、8引擎」設計。

然後是雷達升級，原本的APQ-166雷達，改進成APG-79，這是F/A-18E戰機使用的主動相控陣雷達(AESA)，由雷神公司製造，專為遠距離追踪，可搜索多個目標，並且不易被欺騙。升級還包括 Link 16資料鏈，這是一種強大的通信平台，可讓 B-52J 與其他盟友飛機即時傳遞資訊。