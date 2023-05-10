許多人尋找交往對象時都會設立各種條件，身高就是相當常見的一項。一位31歲、身高161公分的男子近日表示，「身高真的不是問題！」，原來他對身高相當自卑，沒想到最近卻交了人生中第一任女友。不過網友們發現，男子提到「當然我本身是讀醫的應該也有加分」，紛紛直呼這才是對方決定交往的關鍵。

原PO在Dcard發文提到，31歲的他最近交到人生中的第一個女朋友，原來161公分的他對於身高相當自卑，也因此放棄玩交友軟體，直到在社群軟體因為交易東西認識一位女生後，雙方相處2個多月來相當愉快，兩人就這樣在一起了，「當然我本身是讀醫的應該也有加分」。如今相當幸福的原PO也決定出面鼓勵其他矮男，「只是時間還沒到而已，總有一天對的人會降臨到你身邊喔」。

對此，許多人紛紛回應，「關鍵字，讀醫」、「全文主旨」、「確實」、「看了文章原本自卑現在有點自閉」、「用皮包的厚度彌補高度」，原PO則說明，其實女友事先並不知道他的職業，所以兩人交往應該跟他就讀醫學系沒關係。

另外也有網友認為，身高還是佔了交往與否很大的關鍵，「讀醫，然後還拖到31歲？這還說沒影響？影響大了吧？還有兄弟你確定不是回收？而且才剛開始而已耶話真的不要說太滿，就不要幾個月後來哭哭女人很噁心高個男很過分之類的」、「就是因為身高161，才31歲交到第一個女朋友啊…」、「有沒有想過今天如果再高一點的話可能第一任就不是31歲而是18歲就交到了」。