高雄市47歲鄭姓男子不服警察取締，一路逃跑。警方考慮其他民眾安全，保持適當距離尾隨後圍捕。經查，鄭男是橋頭地檢署與橋頭地院發布的毒品、妨害公務通緝犯，警方訊後除移送橋檢歸案外，也將對其闖紅燈等違規行為開出25張罰單共9萬1500元。

岡山橋頭警方於5月9日晚間7時許，在橋頭區仕隆路上發現一名男子騎乘機車闖紅燈，便上前示意攔查。但這名鄭姓男子不理會警方，隨即加速騎車逃逸，還一路逆向行駛、違規闖紅燈等。

警方從橋頭區一路尾隨至岡山區柳橋西路段，等到鄭男鬆懈之際，員警才上前攔查。過程中，雙方機車發生碰撞，導致鍾姓員警及鄭男等2人手腳擦挫傷，所幸均無大礙。經查鄭男是橋檢與橋院發布的毒品、妨害公務通緝犯，且所騎乘車輛是懸掛失竊車牌。

警方還在鄭姓男子身上起出玩具手槍、微量毒品海洛因、安非他命等證物。警方訊後，全案依違反毒品危害防制條例、竊盜、公共危險等罪嫌，移送橋頭地檢署歸案。

關於鄭男不服警方攔查取締、沿路逆向行駛、闖紅燈、危險駕車等違規行為，警方另依違反道路交通管理處罰條例，逐項對鄭男製單舉發共計25件，最高可處9萬1500元罰鍰。

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