廣瀨鈴與反派對打的戲，讓她超級緊張。（天馬行空提供）

人氣日劇《名偵探神助理》創下每集平均超過1700萬名觀眾收看紀錄，在眾所期待下規模再提升推出電影版《名偵探神助理：黃金螺旋之謎》，由原班人馬櫻井翔、廣瀨鈴、江口洋介等人再次攜手出擊，解開全新的謎團。電影版將時間設定在日劇版結束後的2年，延續兩光偵探與天才助理的人設和角色特有的口頭禪、招牌動作，以及身世之謎、科技犯罪等元素，並加入由佐藤浩市所飾演的全新神秘角色，將在99分鐘的片長中，帶領觀眾體驗刺激、燒腦的推理饗宴。

由於是百分百原創作品，飾演主角安娜的廣瀨鈴坦言，在沒有原著參考的狀況下，起初有些不安，一切都必須從零開始自己塑造角色。一場廣瀨鈴與飾演反派打手的K-1踢拳冠軍魔裟斗對打的戲，更是讓她超級緊張，「為了這場對決，我每天都去道館鍛鍊，直到準備開拍前，仍不斷重複看著魔裟斗先生以前的比賽影片，當下整個腎上腺素大爆發！」此外，廣瀨鈴坦言，由於自己本身的個性和安娜相差很多，因此相較於肢體的表演，性格上的呈現更有挑戰性，「私底下我沒這麼活潑，因此光是要演出和大家在一起愉快地聊天，對我而言就比演出嚴肅的部分還要困難！幸好有櫻井翔前輩和江口洋介前輩幫忙炒熱氣氛，讓我很自然地感受到歡樂，才能自然地表演！」

本片也是櫻井翔和廣瀨鈴繼《拉普拉斯的魔女》後再次合作。對此，櫻井翔也笑稱，「我在上次和廣瀨鈴一起演出《拉普拉斯的魔女》後，就一直沒再演出過電影，直到這一次，終於又再次和她一起演出電影呢！」而對於再次與櫻井翔攜手合作，廣瀨鈴表示，「在這2部作品中，櫻井翔前輩一直陪伴著我，和櫻井翔前輩一起工作時，感覺特別有安全感」。《拉普拉斯的魔女》將於6月2日在台上映。