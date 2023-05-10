艾訊10日參加櫃買法說會，發言人黃士青指出，公司主要聚焦在工控自動化、軌道車輛、網通、智慧醫療、零售、博弈六大應用，並以美國為最大主要市場，去年營收占比達55％，歐洲約27％、亞太占18％，以目前訂單需求來看，網通、智慧零售及工控自動化成長力道較強，智慧醫療、博弈及軌道車輛則維持穩健表現。

黃士青表示，由於物聯網應用陸續落地，帶動客戶對網通設備拉貨動能提升，尤其是OT端工廠相關的需求顯著成長，美中貿易戰也使得供應鏈移轉，由集中生產走向分散生產，除了工廠數量變多，高度自動化及機台監控、AI邊緣運算，以及機器人，搬運自走車等加速導入，包括英特爾、NVIDIA都推出專屬工業應用產品，市場商機龐大。

此外，歐洲智慧零售業務先前受戰爭影響往後遞延，艾訊在今年解封到當地參展後，明顯感受到客戶期望拉貨態度積極，成長動能樂觀。而美國地區艾訊也規劃組建一組團隊專注在智慧零售業務開發，增添未來成長力道。

整體來看，艾訊在手訂單能見度達6～9個月，今年營運逐季向上，各季度營收皆將優於去年同期，市場關注的德系車廠專案設備出貨可望逐步放量。

艾訊4月營收5.33億元，年增7.7％，月減18.3％，累計前四月營收21.1億元，較去年同期成長6.61％。黃士青表示，公司以往第一、二季營收、獲利都較下半年低迷，預料是跟客戶專案拉貨時間點有關，今年應該也會維持往年模式，營收呈現逐季成長。

因應客戶需求及維持產品品質，艾訊3,500坪汐止廠原訂5月進駐，但因6、7月生產排程已滿，預料將延後至8月開始搬遷，除了現有4條SMT線之外，會購買一條新SMT線到汐止廠，預計還會更換一條舊產線，初期產能提升2、3成，且因訂單暢旺，新廠啟用後也將維持滿載狀態，降低部份外包比重。

同時，艾訊規劃在美國加州建立生產製造基地，提高組裝能量，並符合客戶第二生產鏈及美國製造等法令規範，預期主要將生產網通、交通或是部分體積較大的智慧零售產品。

針對未來展望，黃士青看好IPC相關需求會越來越多，包括智慧停車場、Kiosk零售點餐都是近年快速增加的服務式應用，若後續導入AI人工智慧，搭配電動車市場滲透率提升，對周邊設備將有更大建置需求，挹注產業成長力道。